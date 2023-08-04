勞動部勞動力發展署北分署4日分享案例。阿忠（化名）今年56歲，在疫情爆發期間，因公司業務緊縮而遭資遣失業，中年失業的他不敢沮喪，反而下定了決心，參加勞動部勞動力發展署辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，透過職業訓練「跨域」學得了第二專長，並考取「數位電子乙級技職證照」；阿忠把握機會投遞履歷應徵，經過3次面談後錄取，開啟職涯第二春。阿忠以「過來人」的經驗分享說，中高齡失業者一定要更有勇氣與決心「再出發」，必能重啟契機。

勞動力發展署北分署指出，中高齡者的工作經驗較豐富，向心力強、工作熱忱高，也具有較強的溝通及協調能力，這都是中高齡的就業優勢。因此，為保障中高齡者及高齡者就業權益，勞動部辦理「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，協助失業者透過職業訓練提升專業技能或跨域學習第二專長，以期開啟職涯新里程。阿忠就是一個典型的成功案例。

阿忠原本在一家時尚服飾公司擔任主管，負責商品開發、採購、倉管等業務，無奈卻因疫情波及而淪為中高齡失業一族。但想到家中經濟開銷、房貸，還有3個小孩的教育費用，阿忠把危機當成轉機，積極尋求轉型、再就業的機會。他洞悉電子資訊產業的蓬勃發展，透過「台灣就業通」網站，報名參加北分署開辦的「物聯網應用設計」課程，積極學習程式語言及資通訊科技概念等專業知識，並在結訓前，考取「數位電子乙級證照」；對照他在大專時期唸國際貿易，如今竟在56歲的中高齡階段，跨域轉型到電腦網路資訊，阿忠為自己的成功「按讚」！

更值得喝采的是，阿忠靠自己的努力，迎來了職場的第二春，他順利在一家知名手工皮鞋品牌公司擔任商品經理，年薪超過百萬。阿忠充分運用在職訓所學的物聯網知識，引導公司運用AI大數據做銷售分析，預測未來的銷量與價格趨勢，並以零庫存目標作為存貨準備，大幅節省了管理時間及提升營業效能；同時，他也藉由物聯網專業知識，協助公司取得經濟部科技研究發展專案的申請案，為公司帶來更多的商機。阿忠說：「人生真的是活到老、學到老」，「學習永遠不嫌晚，過程雖辛苦，但值得」。

北分署表示，中高齡及高齡勞工是職場的即戰力，可即時成為缺工產業的人力補充源。為鼓勵企業能活化善用中高齡及高齡勞動力，勞動部遵照《中高齡者及高齡者就業促進法》推動多項措施鼓勵企業提供中高齡者工作機會以續航職場。相關措施與資訊，請至勞動部勞動力發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區查閱，或撥打免付費服務專線 0800-777-888洽詢。