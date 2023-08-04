在投資人靜候大型科技公司盤後公布的財報，以及明天上午出爐的官方就業數據之際，美股主要指數今天收黑，延續國際信評機構惠譽（Fitch）調降美國長期信用評級後的跌勢。
道瓊工業指數下跌66.63點或0.19%，以35215.89點作收。
標準普爾500指數下滑11.50點或0.25%，收4501.89點。
科技股那斯達克指數下跌13.74點或0.10%，收13959.71點。
費城半導體指數小跌3.52點或0.09%，收3708.08點。（譯者：楊昭彥）1120804
在投資人靜候大型科技公司盤後公布的財報，以及明天上午出爐的官方就業數據之際，美股主要指數今天收黑，延續國際信評機構惠譽（Fitch）調降美國長期信用評級後的跌勢。
道瓊工業指數下跌66.63點或0.19%，以35215.89點作收。
標準普爾500指數下滑11.50點或0.25%，收4501.89點。
科技股那斯達克指數下跌13.74點或0.10%，收13959.71點。
費城半導體指數小跌3.52點或0.09%，收3708.08點。（譯者：楊昭彥）1120804
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