上周五公布的非農就業報告顯示美國7月新增就業人數少於預期，但薪資穩健增長且失業率下滑，令投資人再度擔憂起聯準會可能進一步提高利率並維持高利率更長時間。本周將發布的最新美國消費者物價指數（CPI）料將提供更多有關聯準會貨幣政策路徑的線索。

美國7月非農就業增加18.7萬人，低於市場預估的20萬人，但高於6月份下修後的18.5萬人。惟失業率從3.6%下降至3.5%，平均時薪—聯準會看重的通膨指標之一，月增0.4%、年增4.4%，超出市場預估的月增0.3%、年增4.2%。

今年有投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，如果通膨如預期般持續回落，則利率可能在2024年初開始下滑。

但聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周一則重申上周六在堪薩斯銀行家協會（Kansas Bankers Association）發表的談話，稱央行可能需要進一步升息，以將通膨降至2%的目標。

周一收盤，道瓊指數漲407.51點或1.16%，報35,473.13點。標普500指數漲40.41點或0.90%，報4,518.44點。那斯達克指數漲85.16點或0.61%，報13,994.40點。費城半導體指數漲40.21點或1.09%，報3,739.41點。

標普500指數11大類股普遍收高，僅公用事業股跌0.02%。通訊服務類股漲1.88%，表現最佳；其次為金融類股漲1.36%。

蘋果上季iPhone銷售下滑，股價跌1.73%，連跌第5個交易日。

特斯拉財務長意外離職，股價一度暴跌4.4%，終場跌近1%。

「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）上季業績報喜，股價創下歷史新高。

台股ADR全漲，台積電漲0.20%，聯電漲0.83%，日月光漲1.56%，中華電信漲0.33%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌0.81%。

總體而言，迄今第二季業績表現優於預期，根據Refinitiv的數據，截至上周五已有422家標普500指數成分股發布財報，其中79.1%優於分析師預期。

美國交易所成交量總計99.2億股，過去20日全日均量為108.6億股。

標普500指數有19檔成分股創下52周新高、8檔創新低。那斯達克指數有71檔創下52周新高、169檔創新低。