目前道瓊指數期貨小漲0.13%，標普500指數期貨漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.33%。

時至夏末，美股今年以來的漲勢似乎已成強弩之末。標普500指數和那斯達克指上周分別跌0.31%和1.9%，周線連2黑，更是那指今年以來首次連跌兩周。

道瓊指數表現相對突出，上周漲0.62%，為過去5周以來第4周收紅。

本周美股關注焦點包括聯準會將在台灣時間周四（8月17日）凌晨2點將公布7月貨幣政策會議紀要。聯準會在7月會議宣布升息25個基點。

在此之前，立場偏向鷹派、今年具政策表決權的明尼阿波里利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）將在台灣時間周二（8月15日）夜間將發表談話，市場將從中探尋與美國央行利率路徑有關的線索。

在企業消息方面，本周將迎來幾個重大財報，包括零售業巨頭沃爾瑪、Target Corp和家得寶（Home Depot），以及半導體設備大廠應材（Applied Materials）。

這些零售業巨頭的業績將展現美國消費力的真實情況。上周發布的通膨數據喜憂參半，雖然數據顯示美國的物價漲幅已從疫後高峰回落，但仍超出聯準會設定的2%目標，且核心通膨仍然偏高。

周二將發布美國7月零售銷售數據。

Interactive Brokers資深經濟學家Jose Torres表示，投資人想知道企業是否試圖將上漲的躉售價格轉嫁給客戶以維持利潤，以及如果他們這樣做，客戶是否因漲價而卻步。此外，它們若調漲價格也將影響未來的消費者物價指數（CPI），進而讓聯準會的鷹派官員更有理由主張進一步升息。與此同時，企業獲利正顯現出經濟放緩和資金成本升高帶來的壓力。