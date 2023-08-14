時代力量立法黨團今舉辦「時代力量交通大調查——直擊行人地獄 」記者會，聯手交通系Youtuber公開民調調查分析，有7成民眾認為行走在路上危險。（時代力量提供）

時代力量立院黨團今舉辦「時代力量交通大調查——直擊行人地獄 」記者會，聯手交通系YouTuber公開民調調查分析，有7成民眾認為行走在路上危險，另近7成民眾表示做為行人時，遇到汽機車轉彎「偶爾」或「很少」被停讓，時力立委邱顯智說，一年近400名行人離世，呼籲中央重新規畫道路設計。

邱顯智指出，台灣去年度交通事故受傷人數超過49萬人、死亡人數超過3000人，創下近年新高，其中包含400名行人，警政署資料統計，有8成行人都不是事故第一當事人，僅是走在馬路或斑馬線意外遭車輛撞擊身亡。

本次「交通大調查」政策民調是委託皮爾森數據，7月24日至8月6日採用網路主動發放調查方式，完成1萬733份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負0.95％，其中含蓋台灣行人危險等感受、是否被停讓、現行的行人空間，為何不利通行等關鍵問題。

民調顯示，超過3成台灣人每日步行超過15分鐘，其中雙北民眾行走時間高於全國平均，有超過7成民眾認為行走在路上非常危險，細究行人危險的原因，民調結果第一名是「障礙物多」約73％、其次是「行人空間過窄」51％，設施過多、鋪面問題、高低差大／坡度陡等也都超過40％。

另外，近7成民眾表示做為行人時，遇到汽機車轉彎「偶爾」或「很少」被停讓。YouTuber貓頭鷹交通書說，台灣5月起加強取締不停讓行人，7月更提高罰鍰，民調執行時間就是7月，雖然大執法具警惕作用，但顯非長久之計。

貓頭鷹交通書強調，交通部須扛起責任，從考駕照的源頭落實把關，不是喊喊口號，放任危險駕駛持續上路，再把交通責任全都丟給警察去取締，加重員警的勤務，錯誤政策不僅無法減少行人傷亡，更會加重警消業務負擔。

另名YouTuber火花羅則說，民眾認為應從「工程面」改善近70％、「教育面」改善約20％、「執法面」改善僅占約10％，與交通部長王國材先前宣稱「改善交通，工程效果僅佔1成」有極大落差，且交通部多年來仰賴大執法效果，死傷人數卻連年成長到50萬，凸顯道安政策有多無能。

邱顯智表示，不論是道路品質改善做不到位、人行道蓋不出來，或是過度強調執法，缺乏對工程、教育的著墨，種種的一切，都造成死傷屢創新高，執政7年的蔡英文政府，想要洗刷惡名，卻始終無法對症下藥，時力將繼續投入資源、提出法案，盼早日邁向交通零死亡的願景。