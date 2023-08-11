戴莉表示，「聯準會是否會再次升息，或是維持利率穩定更長一段時間，這些事情尚未決定。在下次召開決策會議前還會有許多數據，現在就預測會發生什麼為時過早。」

戴莉受訪前數小時美國勞工部公布7月通膨報告，不計波動較大的食品和能源項目，核心消費者價格指數（CPI）連續2個月月增0.2％，創下2年多來最小月升幅。戴莉稱數據符合預期是好消息，但這不是能宣告勝利的數據，聯準會還有更多工作要做。