戴莉表示，「聯準會是否會再次升息，或是維持利率穩定更長一段時間，這些事情尚未決定。在下次召開決策會議前還會有許多數據，現在就預測會發生什麼為時過早。」
戴莉受訪前數小時美國勞工部公布7月通膨報告，不計波動較大的食品和能源項目，核心消費者價格指數（CPI）連續2個月月增0.2％，創下2年多來最小月升幅。戴莉稱數據符合預期是好消息，但這不是能宣告勝利的數據，聯準會還有更多工作要做。
美國最新數據顯示通膨降溫，加重市場預期聯準會（Fed）下次例會可能按兵不動，不過舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）10日受訪時指出，雖然近期的通膨數據朝著正確的方向前進，但美國通膨仍然太高，聯準會還有更多工作有待完成。
戴莉表示，「聯準會是否會再次升息，或是維持利率穩定更長一段時間，這些事情尚未決定。在下次召開決策會議前還會有許多數據，現在就預測會發生什麼為時過早。」
戴莉受訪前數小時美國勞工部公布7月通膨報告，不計波動較大的食品和能源項目，核心消費者價格指數（CPI）連續2個月月增0.2％，創下2年多來最小月升幅。戴莉稱數據符合預期是好消息，但這不是能宣告勝利的數據，聯準會還有更多工作要做。
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