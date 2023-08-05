今年大陸大學畢業生多達1158萬人，但經濟低迷，學生找工作並不容易。陸媒早前揭發大學各出奇招，推高畢業生就業率。官方通報，中國教育部近日派出多個工作組，赴各省開展專項核查，嚴查就業數據弄虛作假。

6月，大陸16至24歲的青年失業率升至21.3％再創新高。教育部上月展開高校畢業生就業「百日衝刺」活動，協助學生就業，但《北京青年報》早前報導，為提升就業率，一些高校「輔導」學生造假《就業協議書》。

有大學畢業生托媽媽把《就業協議書》發給關係好的開公司的親戚，親戚蓋完公司章簽好名後，把協議寄回該學生。短短幾天，該學生就完成從待業到就業的「轉型」。如果沒有做生意的親友，在網購平台只需花幾十元到百多元買個網簽，也可實現「紙面就業」。

另據北京「半月談」微信公眾號，有學生反映所在班級的輔導員在微信群組告知，「找不到工作就在填表時寫靈活就業」、「碰到調查就說在做自媒體」。有高校就業指導中心負責人透露，校方對外宣稱「90％的就業率」，但實際上只有20％。