神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示:「神基身為全球強固型行動技術領導品牌,我們擁有堅強的前端技術研發團隊及明確的公司發展願景,而人才的永續發展更是使我們能穩健在這領域持續深耕的原因。我們十分自豪公司能提供具競爭力的薪酬制度、豐富的訓練機會,讓同仁得以在健全的工作文化下,達到工作、自我成長與生活間平衡。我們承諾加入神基的人才都能安心,適得其所,並與公司一同開拓與成長。」

神基定期舉辦論壇介紹最新技術與市場技術,讓員工持續接軌最新新知,活化人才動能。在組織方面,透過安排領導力培訓,建立公同管理語言。公司亦鼓勵員工參與組織討論、並藉由定期公司策略方向及概況分享,提供透明、開放和誠信的文化。此外,公司已成立ESG委員會員工關係工作小組,從規畫友善性別、無意識偏見等講座開始,逐以建構友善職場的行動,制定有利留才並發展多樣化彈性組織的政策,推動多元平等共融的職場環境。

神基投控旗下子公司神基科技(Getac)今年獲得2023亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2023),此為該獎項將台灣納入評選以來,神基科技第三度獲獎。