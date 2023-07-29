資安服務廠商安碁資訊(6690)本周收黑K，公司目前展開跨國製造業客戶專業，由過去以政府部門資安服務中再向外拓展！據了解該客戶是來自台灣的跨國製造業，安碁資訊提供數據上雲以及海外駐點的資安監控服務，由於是首度接觸大型製造業客戶，公司相當重視該專案！