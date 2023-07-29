安碁資訊董事會通過公告112年第二季財報，合併營收447,160千元，年增14%；營業毛利176,730千元，年增10%，毛利率40%；營業淨利53,924千元，年增24%；稅後淨利45,640千元，年增35%；第二季每股純益2.07元，優於去年同期 1.94元 。

上半年合併營收達848,748千元，年增13%；營業毛利338,266千元，年增14%，毛利率40%；營業淨利102,765千元，年增34%；稅後淨利84,185千元，年增35%；上半年每股純益3.83元。主要受惠於資安市場持續成長，專案營收獲利穩定。

安碁資訊去年併入集團內的宏碁雲架構（eD C），擴展新服務外，旗下安碁學院亦啟動，為公司營運帶來新動能，展望後市，公司對今年營運樂觀看待，除了本業S O C資安維運中心持續增長外，安碁學院、海外布局上持續展現效益。

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