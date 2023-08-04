望隼指出，受惠日本及中國客戶因應備貨需求訂單回流，矽水膠產品在台灣開始出貨，持續挹注望隼7月合併營收。另受惠於耕耘日本及中國大陸市場有成，代工市佔率持續攀升，因此今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

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