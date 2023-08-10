大陸風電科技與產業近年蓬勃發展。截至2022年底，大陸海上風電累計裝機已超3000萬千瓦，連續兩年位居全球首位，占比達一半左右。將時間軸拉長，截至2012年底，累計裝機約39萬千瓦；截至2017年底，累計裝機約279萬千瓦。

大陸《人民日報》報導，中國大陸可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩指出，當前大陸已具備大容量海上風電機組自主設計、研發、製造、安裝、調試、運行能力。在製造領域，大陸生產的發電機、輪轂、塔架等鑄鍛件以及葉片、齒輪箱、軸承等關鍵零部件產量占到全球市場的70％以上。

而在安裝面向，去年9月，大陸自主建造的2000噸級海上風電安裝平台「白鶴灘」號交付投運，大幅增強海上風電機組施工安裝能力。

報導稱，依託規模化開發與技術進步，海上風電開發的經濟性大幅提高。秦海岩表示，2010年至2021年，大陸海上風電度電成本降幅接近56％。當前海上風電項目平均度電成本已降至0.33元人民幣／千瓦時左右，到十四五末有望實現全面平價。

報導指出，面向未來，海上風電發展前景廣闊。一方面，大陸擁有約1.8萬多公里大陸海岸線，海上風能資源豐富。秦海岩表示，大陸近海和深遠海150公尺高度、離岸200公里以內且水深小於100公尺的海上風能資源技術可開發量為27.8億千瓦。目前海上風機累計裝機僅為3000多萬千瓦，利用率不足1.1％，未來開發潛力巨大。

另一方面，大陸電力負荷集中在東部沿海地區，但能源資源主要集中在西部和北部地方，靠近沿海地區發展海上風電，能夠實現「電從遠方來」與「電從身邊來」協同發展。

根據大陸《十四五可再生能源發展規劃》，大陸將推動山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等千萬千瓦級海上風電基地開發建設，推進一批百萬千瓦級的重點專案集中連片開發，結合基地開發建設推進深遠海海上風電平價示範和海上能源島示範工程。

報導還說，目前，全球70％潛在海風資源位於水深大於60公尺的深水海域。由近海走向深遠海，是海上風電發展的必然趨勢。今年5月，大陸首座深遠海浮式風電平臺「海油觀瀾號」併入文昌油田群電網，開啟為海上油氣田輸送綠電的新里程。