中國大陸近日公布第三批出境團隊遊國家名單，韓國名列其中。韓媒指，這是自2017年韓國部署「薩德」反飛彈系統後，北京時隔6年重啟赴韓團隊遊。為此，韓國旅行和飯店業加緊開發專門針對陸客的旅遊商品，並瞄準不久後即將到來的大陸十一長假而積極加強行銷。

韓聯社13日引述行業消息，韓國模德旅行社（Mode Tour International）正在檢查飯店、購物中心、餐廳等韓國境內旅遊基礎設施，加緊錄用中文導遊，同時攜手韓國觀光公社（旅遊發展局）和各地方政府等，開發地區旅遊商品。

樂天旅遊開發公司則計畫在濟州天城度假區內的賭場新招聘400名員工，並在度假區內的14家君悅酒店餐廳新設可用中文點餐的系統，延長部分門市的運營時間，供大陸遊客盡享夜生活。

韓國娛樂集團百樂達斯（Paradise）正在開發吸引遊客的商品，並計畫舉行韓國文化體驗活動。樂天飯店首爾門市正在制定安排大陸員工進行促銷的方案。新羅飯店透過設在中國大陸本土的辦事處加強行銷。

報導指，6年來，中國大陸遊客赴韓團隊遊受限，加上新冠疫情下旅遊業受重擊，導致中低價酒店大批關門，可容納團隊遊客的餐廳也多數停業，可投入駕駛遊覽車的司機缺乏。因此行業認為有必要重整基礎設施，細心籌備，做好迎接中國大陸遊客到來的準備工作。

報導另稱，來韓大陸遊客的增加有望帶動更多韓國人赴中國旅遊。模德旅行社和新羅飯店均預測，兩國旅遊交流將恢復正常。