現場有4大展區，以創意展示、五感體驗展現台中甲安埔海線特色。（張亦惠攝）

台中市風景區管理所所長林政勳表示，近幾年因颱風沒來，大甲溪、大安溪幾乎沒有輸沙，加上海流把沙帶走，造成沙灘縮小，目前不適合辦理沙雕展。（張亦惠攝）

台中市政府觀光旅遊局舉辦的2023台中海線觀光推廣活今天到8月27日在大安港媽祖文化園區開展，今天舉辦開幕記者會。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府觀旅局自2013年起每年在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，但今年因過去多年沒有颱風、氣候變遷等影響，沙灘流失，導致無法再舉辦沙雕展。觀旅局今年3月與地方行程共識，今年以特展方式推廣甲安埔地區的在地文史、海洋生態、媽祖文化等，19日起在大安媽祖園區開展至27日。

台中市政府過去每年7月左右會在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，台中市風景區管理所所長林政勳表示，近幾年因颱風沒來，大甲溪、大安溪幾乎沒有輸沙，加上海流把沙帶走，造成海岸線後退，原本舉辦沙雕展的場域縮小，甚至海浪會直接打到觀景台上，造成部分觀景台設施損壞。

林政勳說，現有場域已不適合舉辦沙雕展，但仍想善用經費推廣海線，今年3月也召開說明會與地方達成共識，舉辦特展推廣甲安埔地區的風土民情。

觀旅局長陳美秀表示，今年活動以「趣遊海洋‧微笑甲安埔」為主題，安排4大展區，分別有以在地媽祖文化為主軸，延伸遶境文化的「大甲媽傳奇」；以海洋生態為教材，細說海洋環境教育議題的「來安海看蟹」；以甲安埔道卡斯文史及產業觀光資源為主題的「道卡斯、大甲53庄」；以展示過去10年來沙雕精彩紀錄，讓遊客回顧大安沙雕藝術發展軌跡的「涼夏戲沙 藝遊海洋」。

陳美秀說，活動邀請在地文史學者、生態專家、地方創生團隊及資深沙雕藝術名家一同策展，以創意展示、五感體驗展現台中甲安埔海線特色，並邀請藺草達人、漂流木達人展示創作，還有定時導覽解說、音樂會等一系列活動，歡迎民眾參加。