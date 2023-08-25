資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，隨著世界的脈動與變化，人力資源策略也需要與時俱進。資誠的人才策略將員工感受及需求放在首要之務，創造有感獨特的價值體驗是我們架構新方程最重要的使命之一。
資誠舉辦親子夏令營 種下永續數位種子
資誠聯合會計師事務所8月舉辦第三屆親子夏令營，吸引近百位資誠同仁及其子女參加，今年揮別疫情陰霾，回歸實體活動，更融入ESG元素，將「新方程」推動的永續理念在小朋友心中埋下種子；得獎的禮品則是專為小朋友量身訂做的資誠小書包。
資誠聯合會計師事務所8月舉辦第三屆親子夏令營，吸引近百位資誠同仁及其子女參加，今年揮別疫情陰霾，回歸實體活動，更融入ESG元素，將「新方程」推動的永續理念在小朋友心中埋下種子；得獎的禮品則是專為小朋友量身訂做的資誠小書包。
資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，隨著世界的脈動與變化，人力資源策略也需要與時俱進。資誠的人才策略將員工感受及需求放在首要之務，創造有感獨特的價值體驗是我們架構新方程最重要的使命之一。
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