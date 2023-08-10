全球通貨膨脹趨緩進而帶動終端消費市場需求回暖，加上動力科技主要電競產業客戶庫存調整期逐步進入尾聲，推進客戶重啟主流中階顯示卡的拉貨力道，尤其NVIDIA RTX 4060系列在促銷活動下催動銷售表現提振，進而帶動動力科技旗下散熱風扇產品出貨增溫，是動力科技7月營收重回億元大關、且繳出今年營收次高成績單的關鍵。

根據市場調查機構Jon Peddie Research近期公布2023年第一季全球GPU的市場量已達5,480萬個，且預期至2026年將有29.13億個安裝量，且NVIDIA仍以近7成的市占持續主導市場發展，此外，觀察亞運為電競國際化發展的新機遇，加上AI需搭載影像運算功能與功耗在一定等級以上的顯示卡晶片等，整體趨勢明確醞釀全球電競產業供應鏈將迎來新的成長契機。

動力科技表示，散熱風扇在顯示卡中扮演內容體驗的關鍵要角，動力將隨著主要電競產業客戶推出新一代規格的顯卡上市計畫，未來隨著客戶訂單需求逐步明朗，可望創造未來營運良好動能。

展望下半年，動力科技表示，全球經濟環境變動趨大，對供應鏈的調節帶來莫大的影響，為突圍而出，動力迅速調整下單節奏並確保原物料庫存在健康水位以為因應，隨著下半年傳統產業旺季到來，主要客戶新品推出且帶動拉貨動能逐季升溫，下半年的營運有望優於上半年。