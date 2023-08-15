中國大陸今公佈7月全國城鎮調查失業率為5.3％ ，比上月上升0.1個百分點。但最受外界關注的青年失業率，在6月升至21.3％的歷史新高之後，7月罕見的未予公佈。對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，從今年8月開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發佈。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。（資料照／取自大陸國新辦官網）

根據中國網引述付凌暉說明，主要原因是經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。例如近年大陸城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年的16至24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。

付凌暉指出，在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再例如隨著居民受教育水準提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

針對這些情況，付凌暉說，大陸國家統計局將深入研究，進一步完善勞動力調查統計，更好反映就業情況。歡迎社會各界提出寶貴意見，共同努力推動統計工作不斷完善，更好服務經濟社會發展。