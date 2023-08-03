富豪汽車（Volvo）7月汽車銷售年增21％，由去年同期的44,664輛攀升至54,165輛。去年因為大陸嚴格封控造成供應鏈中斷，以致影響汽車銷售。按市場來看，美國7月銷售年增57％，歐洲銷售年增28％，大陸銷售年減8％。