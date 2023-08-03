富豪汽車7月汽車銷售年增21％ 22:502023/08/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富豪汽車（Volvo）7月汽車銷售年增21％，由去年同期的44,664輛攀升至54,165輛。去年因為大陸嚴格封控造成供應鏈中斷，以致影響汽車銷售。按市場來看，美國7月銷售年增57％，歐洲銷售年增28％，大陸銷售年減8％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸7月新能源車零售64.7萬輛 年增33％ 淨利潤暴跌94％ AMD準備為大陸市場「訂製晶片」 沈棟前妻 大陸女富商段偉紅消失6年後亮相 #汽車銷售 #富豪汽車 #大陸 #銷售年增 #Volvo 也許您會感興趣 推薦閱讀 華南美商投資信心跌至近三年新低 專家：受中美關係影響 09:392023/08/03 兩岸 大陸上半年服務進出口總額同比成長8.5％ 服貿呈逆差 19:292023/08/03 兩岸 氣象局解讀京津冀強降雨「3大特徵」 北京持續下雨達83小時 21:462023/08/03 兩岸 大陸暴雨轉襲東北 吉林黑龍江將成強降雨中心 17:312023/08/02 兩岸 大陸醫藥反腐升級 今年已有155位醫院領導被查 10:482023/08/02 兩岸 陸對無人機祭出口管制！郭正亮爆內幕：賣最多給這國家 08:302023/08/02 財經 費翔赴陸宣傳新片 被問美國籍身分「高EQ回答獲盛讚」 12:102023/08/03 娛樂 拜登搶大陸「嘴裡肥肉」被嫌棄！自家人怒嗆1觀念很糟糕 10:012023/08/02 財經 成都世大運》被女版歐尼爾肆虐 女籃不敵大陸5日爭銅牌 22:212023/08/03 體育 《羅刹海市》創80億點閱！歌迷學者揭祕：這國政黨也愛聽 00:012023/08/03 娛樂 大陸自主設計建造 全球最大穿梭油輪投入營運 13:132023/08/02 兩岸 成都世大運》羽球擊敗大陸主場奪金 李佳馨1句話吐聲 03:402023/08/03 體育 成都世大運》羽球混團金牌戰 中華2比2追平大陸 20:162023/08/02 體育 藍營天后推特發文慰問大陸災情 「這8字」超暖心 11:342023/08/03 政治 大陸國家男子足球隊前總教練李鐵 因涉賄被提起公訴 16:542023/08/02 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。