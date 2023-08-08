澎湃新聞8日報導，大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英7日主持專題會商會，視訊連線水利部海河、松遼水利委員會，研究部署當前重點防禦工作。水利部透露，松花江流域洪水過程仍在發展中，目前已造成85條河流超警，影響範圍大，超警河流多；海河流域洪水過程尚未結束，蓄滯洪區運行正處於最關鍵時期，防禦任務依然繁重艱巨。

據報導，針對松花江流域防汛，李國英提出五項要求。一是對洪水正在演進的河流，立即以實測洪峰洪量為基礎做好洪水演進傳導預報，提前研判下游沿程風險點位，提前採取危險區域人員轉移、加築子堤、加固斷面等措施。

二是對洪水正在消退的河流，重點做好堤防防守，確保漫灘洪水歸槽過程中的防汛安全。

三是對高水位運行水庫，利用降雨間歇期，抓緊採取有效措施降低庫水位，嚴防水庫垮壩，大流量下洩時要確保下游安全。

四是關注松花江幹流洪水過程，達到洪水編號標準要立即發佈預警資訊，並啟動相應回應機制，重點做好堤防防守。

五是密切監視6號颱風卡努發展變化，重點關注強降雨對圖們江、鴨綠江、第二松花江上中游、牡丹江、拉林河、綏芬河等江河的影響，提前落實洪水防禦措施。

針對海河流域防汛，李國英提出三項要求。一是精準把握大清河水系洪水總量和過程，做好新蓋房分洪道堤防、東澱蓄滯洪區圍堤、獨流減河堤防等重點防禦對象的防守，確保重點地區防洪安全。

二是精準掌握永定河泛區內的洪水滯留分布，提前研判風險點位，預置隊伍、料物、設備，確保永定河泛區圍堤安全。

三是在確保獨流減河、永定新河堤防安全的前提下，科學調度獨流減河防潮閘、永定新河防潮閘，適時開展溯源沖刷調度，減少防潮閘前後泥沙淤積。