適逢7~9月夏季與暑期飲料產業旺季，消費者對於新茶飲的需求若渴，加上中國大陸連鎖新茶飲品牌於疫後持續開拓市場版圖，帶動整體新茶飲門市業績增長，受益中國大陸積極恢復國內消費與擴大消費力下，推升鮮活果汁-KY7月合併營收年增長。

鮮活為中國大陸新茶飲原料供應商，銷售通路包含連鎖新茶飲品牌、經銷商與生鮮超商等，以提供新鮮濃縮果汁、口感顆粒以及配合客戶開發獨家產品原料為主，公司憑藉產品研發優勢與少量多樣客製化的生產，加上昆山、廣東與天津三大廠年產能13萬噸的共配模式，繳出今年前7月合併營收29.03億元，年增率22.36％。

展望後市，鮮活謹慎觀察中國大陸內需消費力波動，為了因應新茶飲快速發展與消費趨勢變化，公司持續研發新品投入市場，墊高與同業的競爭門檻，以期新產品與新客戶持續穩健挹注，為公司奠定長遠發展的重要基石，發揮最大效益的規模經濟，營運表現穩健發展。