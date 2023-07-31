光寶科全面啟動組織轉型，成果反應在財報上，第2季合併營收為372.93億元，季增9%，年減13%，營業毛利為86.78億元，季增35%，年減1%，單季合併毛利率為23.3%，季增4.5個百分點，年增2.9個百分點，為單季新高，營業淨利為43.25億元，季增101%，年減1%，營業淨利率為11.6%，季增5.3個百分點，年增1.4個百分點，稅後盈餘為42億元，季增79%，年增6%，單季每股盈餘為1.84元；累計上半年合併營收714.67億元，年減15%，營業毛利為151億元，年減5%，合併毛利率為21.1%，年增2.3個百分點，營業淨利為64.79億元，年減12%，營業淨利率9.1%，稅後盈餘為65.53億元，年增8%，每股盈餘為2.86元。

展望第3季，邱森彬表示，我們還有4成多產品偏重在資通訊及消費性產業，因此有些產業在修正中，我們也受到影響，包括高階伺服器比我們在第1季預期的低，但我們努力朝產品少量、多樣、高瓦數及高附加價值發展，下半年雲端運算、汽車電子、5G網通可望維持正成長趨勢，第3季及第4季有機會逐季增長，我們希望獲利增加能大於營收，邱森彬強調，維持毛利率20%以上及淨利率10%以上是公司的目標。

光寶科法說會後，多家外資出具最新報告，幾乎是全面看好，其中美系外資將光寶科2023年每股盈餘預估上調15%，2024年每股盈餘預估上調21%，2025年上調28%，我們將中期成長率預估從10%提高到13%，受益於AI及電動車需求增長，2022年到2025年營業利潤複合年增長率為19%，給予「建議買進」評等，目標價調升至192元。

亞系外資最新報告將光寶科2023年到2025年每股盈餘預估提高29%到35%，維持「買進」評等，目標價調高至205元；日系外資則將光寶科2023年/2024年/2025年獲利預估上調15%/5%/8%，給予「買進」評等，目標價由135元調高至188元。