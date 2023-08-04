義隆第二季營收為30.42億元，季增加26.5%、年減少26.7%；單季淨利為4.51億元，季增加85.6%、年減少40.7%；每股淨利為1.74元。單季毛利率44.1%，季增加3.4個百分點、年減少3.5個百分點；營業利益率18.5%，季增加9.7個百分點、年減少8.5個百分點。

義隆第二季營運表現優於財測，主要是因為庫存去化近尾聲，以及有急單貢獻加持，單季毛利率也優於第一季，細看5大個產品線毛利率都比預期好。

展望第三季，義隆並不公布第三季財報，但已出貨角度來看，MCU(微控制器)還是不佳，市場競爭仍激烈，但其他產品出貨看法則正面，訂單能見度也有改善，惟客戶對整體市場還是偏保守。就全年來看，在常態性訂單以及急單加持下，下半年會比上半年好，營收比重為48:52或是49:51。

針對全年NB市場出貨預估，義隆維持10%的下滑，至於明年，董事長葉儀(日告)表示，綜合各大研調機構、客戶端訊，看好整體NB市場會有10%成長，會是比較好的一年，主要是因庫存從年底到現在消化大致到尾聲，Window消化得差不多，只剩chromebook比較不樂觀。另外，葉儀(日告)更談到，業界等看好明年NB市場會回溫的關鍵原因之一，還有AI筆電的換機潮有機會在2024年下半年發酵。

談到2024年各產品線，葉儀(日告)表示，指紋產品目前有兩個洽談中的商用廠商有機會有進展，預計明年商用機種會增加；Touch Pad儘管量還不大，但機種越來越多，看好明年下半年量會起來，且由於Touch Pad單價比較高，所以義隆現在也在開發單價比較低的Touch Pad產品，盼可藉此增加市場優勢；另外，Touch Screen部分也有看到新的機會。

晶圓價格上，義隆表示，對IC設計廠來說晶圓還是最大成本，但目前尚未降價，所以會從其他成本來做控制。

ASP趨勢上，葉儀(日告)表示，義隆4個NB產品線平均ASP為15美元，目前高單價產採購買氣偏弱，今年預期成長略降至5~10%，明年ASP仍會朝10%努力。

股利政策上，義隆採納主管機關意見，改為每年發放兩次股利，故今年下半年會發放2次股利，時間點會落在本月底以及第四季，自明年起，就會變成上下半年各發放一次股利。

另外，義隆也預告，7月起旗下子公司義傳不在列入和合併報表，所以第三季費用會比第二季低。