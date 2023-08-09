LED受到環保趨勢，市場穩定成長，LED占有率持續提升。雖然全球照明市場受全球經濟及建築業景氣影響，2021年整體市場規模達1331億美元，較2020年成長3.2%，預計2026年市場規模將可成長至1480億美元，年複合成長率2.2%左右，LED照明產品市場滲透率有機會突破8成。

湯石照明今年上半年營業收入3.44億元，年減30.4%；營業毛利1.09億元，年減29.6%，毛利率31.9%，年增0.4個百分點；營業損失72.6萬元，年減101.5%，營益率-0.2%；本期淨損0.06億元，年減127.0%，基本EPS為-0.16元，轉虧。今年六月底每股淨值26.76元，相較去年底29.14元、去年同期28.61元均下滑。

湯石營業費用、業外均增加，費用主要增加為兩個類別，其一為推銷、研發費用，疫情三年重啟商機，差旅費、新產品送樣、展望、業務開展等費用均成長；其二就是管理費用，與合併案有關，如顧問費等。而業外為認列轉投資損失。至於有無打算實施庫存股，湯石表示，目前尚未進行相關規畫，若有相關訊息將會公布。

湯石第二季EPS睽違13個季度再度轉虧，主要受到上半年受轉投資認列、營收減少所致，而下半年是否有機會轉正數？湯石認為，只要業務不是負成長都有機會第四季轉盈。而第三季仍產業景氣干擾，第三季好轉跡象仍不明朗。

湯石進一步說明，歐洲仍受到戰爭、通膨干擾，加上先前原料上漲、船運問題提高庫存水位，營建業資本支出估會較晚啟動，後續關注客戶動向，目前仍以保守因應，何時回升就看歐洲景氣何時好轉。至於大陸市場，大陸旅遊觀光飯店先前受疫情影響較大，目前有洞察快速成長跡象；而大陸房地產方面則較保守，受先前恆大衝擊大，加上整個經濟景氣不佳，造成房地產衝擊，負面因素尚需恢復時間。不過大陸政府祭出振興經濟引導，出台政策補貼等，待時間慢慢發酵。

湯石提到，目前市場仍以歐洲、亞洲為大宗，布局產品少量多樣，其他地區雖有經營，但目標市場有差距，公司不貿然布局，以目前市場長久經營深耕。

總言展望下半年，湯石坦言，目前產業仍尚未恢復，預估第三季營運將與第二季差異不大。下半年寄望第四季可望轉盈。

與大峽谷合併進度，湯石說明，表定合併基準日為今年10月31日，11月起將併入大峽谷財報。而大峽谷虧損清算部分，實體都已清算完成，新事業就剩下控股公司。至於合併效應，在大環境變數下，資源、供應商共用，且生產效率提升，管理面亦陸續作雙方整合前作業。