在產能稼動率提升下，冠軍指出，第二季虧損已收斂。在建築工程遞延訂單逐步認列下，7月營收已呈月增。

進入第三季，冠軍指出，磁磚本業推出多樣格式產品，加上新推出的SPC木地板營銷展示中心，國內建材市占率已逐漸提升，都有助下半年營運動能的成長。

原先以內裝修市場為主的衛廚浴設備廠凱撒衛，因越南房地產市場景氣低迷，近年來除積極轉進國內、擴大內裝修市場，也投入公共工程案的標案。

凱撒衛主要以台灣、越南市場為主，在將營運重心轉回國內爭取公共工程、內裝修市場後。根據凱撒衛統計，疫前，凱撒衛台灣、越南兩地營收占比62％、38％，至去年已調整為69％、29％。

以矽酸鈣板及纖維水泥板銷售為主的惠普，為爭取更多的內裝修市場商機，惠普已與集團的國產建材跨業合作，擴大全建材一條龍供應鏈，除本業的矽酸鈣板等產品，也投資國產子公司國宇建材，成立全台首家輕質磚廠，設計年產能20萬立方米。

隨著全建材一條龍供應鏈的服務，惠普指出，除矽酸鈣板進入下半年傳統旺季，而國宇輕隔間、高隔音複合式分間牆的業務量成長，預期也會讓惠普下半年業績逐季成長。