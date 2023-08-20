「2023新北 FUN 街頭」街舞大賽經過戰況激烈的預賽廝殺，今（20）日舉辦決賽，今年新增加的國中小排舞比賽，更是令現場觀眾眼睛一亮。來自全台菁英團隊，最終對決齊聚新北市民廣場，爭奪各組冠軍，晚間各組成績出爐，接受新北市副市長朱惕之頒獎。
表演節目邀請知名舞團The future crew V.S Reformerz帶來精彩、熱血的霹靂舞表演賽，緩和比賽緊張氣氛，為參賽者加油打氣。另有KPOP 即播即跳比賽，廣邀所有熱愛跳舞的民眾盡情發揮。
朱惕之表示，15年來新北FUN街頭街舞大賽，孕育出國內街舞頂尖好手，如今更將代表台灣，跳上明年巴黎奧運的國際舞台。為了讓更多人參與這項運動，新北市政府積極打造讓孩子快樂跳舞的練舞空間，讓愛跳舞的年輕人，釋放青春活力。
板橋區長陳奇正表示，今天決賽賽事相當精彩，首先登場的，就是首創的女力賽事，台灣女將近幾年已揚名國際，今天看到女性舞者勇於展現自我，用街舞的力與美讓世界看見台灣。緊接著霹靂舞真不愧是列入國際運動賽事最高殿堂的舞種，各路街舞好手競相爭戰，令人目不暇給，期許選手未來站上巴黎奧運的舞台發光發熱。壓軸的排舞賽決賽，國中小組和高中職組，更讓我們看到街舞新生代的活力，舞出最青春洋溢的舞姿。
板橋區公所表示，街舞文化已日益受國際重視，新北 FUN 街頭稟持專業與推廣的精神，希望打造全民皆宜的街舞活動。
2023新北FUN街頭街舞大賽獲獎名單：
排舞賽國中小組： 冠軍「姐姐」、亞軍「HRC KiDS CREW」、季軍「RAIN CITY KIDZ」
排舞賽高中職組： 冠軍「HRC BEAST CREW」、亞軍「Mini dsdj」、季軍「KIDZFLASH」
Allstyle 1對1： 冠軍「小慶」、亞軍「毛巾」
女力3對3：冠軍「Rain city girls」、亞軍「木頭吃辣椒會過敏」
霹靂舞3對3： 冠軍「RawTownBoyz」、亞軍「Reformerz」
KPOP即播即跳： 冠軍王珮羽
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