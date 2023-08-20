排舞賽國中小組亞軍「HRC KiDS CREW」。（板橋區公所提供）

排舞賽國中小組季軍「RAIN CITY KIDZ」。（板橋區公所提供）

排舞賽高中職組冠軍「HRC BEAST CREW」。（板橋區公所提供）

排舞賽高中職組亞軍「Mini dsdj」。（板橋區公所提供）

排舞賽高中職組季軍「KIDZFLASH」。（板橋區公所提供）

Allstyle 1對1冠軍「小慶」。（板橋區公所提供）

Allstyle 1對1亞軍「毛巾」。（板橋區公所提供）

女力3對3冠軍「Rain city girls」。（板橋區公所提供）

女力3對3亞軍「木頭吃辣椒會過敏」。（板橋區公所提供）

Breaking 3對3冠軍「RawTownBoyz」。（板橋區公所提供）

Breaking 3對3 亞軍「Reformerz」。（板橋區公所提供）

KPOP即播即跳冠軍王珮羽。（板橋區公所提供）

職業霹靂舞團表演賽舞藝精湛。（板橋區公所提供）

獲獎隊伍大合照。（板橋區公所提供）

「2023新北 FUN 街頭」街舞大賽經過戰況激烈的預賽廝殺，今（20）日舉辦決賽，今年新增加的國中小排舞比賽，更是令現場觀眾眼睛一亮。來自全台菁英團隊，最終對決齊聚新北市民廣場，爭奪各組冠軍，晚間各組成績出爐，接受新北市副市長朱惕之頒獎。

表演節目邀請知名舞團The future crew V.S Reformerz帶來精彩、熱血的霹靂舞表演賽，緩和比賽緊張氣氛，為參賽者加油打氣。另有KPOP 即播即跳比賽，廣邀所有熱愛跳舞的民眾盡情發揮。

朱惕之表示，15年來新北FUN街頭街舞大賽，孕育出國內街舞頂尖好手，如今更將代表台灣，跳上明年巴黎奧運的國際舞台。為了讓更多人參與這項運動，新北市政府積極打造讓孩子快樂跳舞的練舞空間，讓愛跳舞的年輕人，釋放青春活力。

板橋區長陳奇正表示，今天決賽賽事相當精彩，首先登場的，就是首創的女力賽事，台灣女將近幾年已揚名國際，今天看到女性舞者勇於展現自我，用街舞的力與美讓世界看見台灣。緊接著霹靂舞真不愧是列入國際運動賽事最高殿堂的舞種，各路街舞好手競相爭戰，令人目不暇給，期許選手未來站上巴黎奧運的舞台發光發熱。壓軸的排舞賽決賽，國中小組和高中職組，更讓我們看到街舞新生代的活力，舞出最青春洋溢的舞姿。

板橋區公所表示，街舞文化已日益受國際重視，新北 FUN 街頭稟持專業與推廣的精神，希望打造全民皆宜的街舞活動。

2023新北FUN街頭街舞大賽獲獎名單：

排舞賽國中小組： 冠軍「姐姐」、亞軍「HRC KiDS CREW」、季軍「RAIN CITY KIDZ」

排舞賽高中職組： 冠軍「HRC BEAST CREW」、亞軍「Mini dsdj」、季軍「KIDZFLASH」

Allstyle 1對1： 冠軍「小慶」、亞軍「毛巾」

女力3對3：冠軍「Rain city girls」、亞軍「木頭吃辣椒會過敏」

霹靂舞3對3： 冠軍「RawTownBoyz」、亞軍「Reformerz」

KPOP即播即跳： 冠軍王珮羽