中華企業射箭聯賽第5年最後一周例行賽在國立體大射箭場舉行，26日天第13輪賽事，新北凱撒遭到新竹市愛山林頑強阻擋，中段連丟3點、以2比3落敗收官例行賽最終戰，雖然仍以36分暫居積分榜龍頭，但明天輪空的他們，有可能遭寒舍集團和彰化銀行壓哨超車。

新北凱撒今天在最後一場對戰登場，第一點雷千瑩以7比3拿下，本賽季女單只在開幕戰輸給寒舍集團林佳恩，之後拉出11連勝，獲得教練徐梓益稱讚，是團隊本季表現最穩定的選手，「第一場比賽那時風勢蠻大的，不然以她整季比下來，如果沒風的話可以不敗。」

雷千瑩今天在女單就射出8支10分箭，後來在混雙又增添2支，本季共累積69支，和彰化銀行邱意晴的61支拉開差距，10分箭后頭銜就快成為囊中物，但她卻說沒有特別去計算，只在意場上控制自己正常發揮，不管最後有無奪獎都順其自然，反倒惦記混雙沒有表現好，直說不滿意。

有趣的是平常都穿全白運動鞋的雷千瑩，今天卻換穿成全黑的鞋子，她笑說這雙其實去年比較常穿，今年都以白鞋亮相，但是剛帶著出去比完世錦賽和世界盃，所以放「榮譽假」送洗中，「我喜歡白色，以前還會覺得要騷包一點，買紅色或藍色勾勾，後來還是覺得全白最經典、最好看，因為射箭我已經穿了這款10幾、20雙。」她也預告戰鞋將在季後賽回歸，穿著繼續奮戰。

新北凱撒在女單之後，男單、混雙和女團都中箭落馬，最後男團比到加射險勝，才扳回一點顏面，2點積分入袋後確定例行賽以36分收場，而明天還有賽程的寒舍集團和彰化銀行則以35分和32分在後。

新北凱撒最後可能在被動情況下跌出龍頭，身為去年摘下隊史首冠的衛冕軍，徐梓益認為確實有所不足，「今年新選進來的選手其實都在磨合，他們都有實力，只是有時候壓力比較大，無法發揮到淋漓盡致。」