美食-KY表示，85度C在不同市場採取不同策略搶攻中秋送禮商機，今年以台灣推出9款禮盒最多、目標業績2400萬元，中國大陸推出6款禮盒，目標業績達1.5億元。美國則推出3款禮盒，目標業績175萬美元（約新台幣5549萬元）。

美食-KY因應中秋月餅口味日益多變，今年在台灣除了暢銷熱賣的「琥珀蛋黃酥」回歸、以及獨家註冊商標的「白玉東坡酥」外，再融入台式風味「剝皮辣椒雞」、「肉鬆麻糬」、「綠豆肉鬆」等內餡，推出搭配精美仿木框外盒的全新月餅禮盒。

美食-KY今年推出包括台式雋永、心悅豐采、眾星拱月、琥珀蛋黃酥、歡聚月圓、歡聚月圓（素）、鳳梨酥、奶油甜心、咖啡小蛋捲等9款禮盒，較去年新增1款，12日起至9月29日至門市預購享85折優惠，維持介於265～870元的中平價策略搶市。

美食-KY指出，消費者也可透過85Cafe APP開啟禮盒跨店取轉贈，線上購買中修理盒兌換券，再透過社群軟體轉贈親友，受贈者可依兌換券金額挑選喜好禮盒至門市預約取貨。目標今年中秋禮盒銷售5.5萬盒，帶動檔期業績達2400萬元，持平去年水準。

同時，美食-KY續聯名HELLO KITTY及寶可夢後，再度獨家聯名蠟筆小新，將於17日推出2款整模、2款切片公仔蛋糕，蛋糕上的蠟筆小新公仔可轉換為冰箱磁鐵和吊飾，全台限量8.7萬個，目標可增添1900萬元營收挹注。