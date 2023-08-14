老蕭與新加坡「Odette」餐廳團隊合影（喜鵲娛樂提供）

老蕭在音樂節與自己的品牌「署茗職茶 At Tea」合影。（喜鵲娛樂提供）

老蕭童心大發玩賽車遊戲。（喜鵲娛樂提供）

艾薇與金沙酒店合照。（喜鵲娛樂提供）

艾薇新加坡初登場熱力四射。（喜鵲娛樂提供）

老蕭新加坡演出炸翻現場。（喜鵲娛樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）與師妹艾薇13日在新加坡「日落音樂節 Sundown Festival」熱力演出，老蕭帶來〈Purple rain〉、〈只能想念你〉、〈阿飛的小蝴蝶〉、〈海芋戀〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈會痛的石頭〉、〈皮囊〉、〈王妃〉8首經典夯曲，誠意十足，安可聲不斷。被問到新的計劃，老蕭表示，今年一定會有新專輯跟大家分享，再等他一下下喔！

老蕭在日落音樂節的演出大獲好評，他也玩心大發嘗試現場各種美食與市集，他加入電玩賽車行列，玩得不亦樂乎。而他的新加坡茶飲「署茗職茶 At Tea」也是此次音樂節合作品牌，現場販售老蕭聯名飲品「薩哈星球」以及艾薇的聯名「絕美」，現場販售人氣超旺，品牌在新加坡2年已展店5間分店，老蕭的茶飲事業版圖也持續升級發展中。

老蕭此行除了大啖最愛的肉骨茶、綠蛋糕外，更品嚐了連續3年名列米其林三星，位於新加坡美術館裡的「Odette」法式餐廳，大飽口福，用餐結束餐廳還主動邀請老蕭參觀廚房並跟團隊合影，老蕭也不斷感謝讚嘆團隊的美食饗宴。

艾薇第1次到新加坡演出，前晚抵達後立刻跑去吃肉骨茶，興奮表示：「真的很喜歡這裡的美食，這也是我第一次的新加坡演出，這裡的歌迷超級熱情，特別開心！」回想起兒時跟媽媽到新加坡旅遊的回憶，她笑說：「小時候第一次來，拍魚尾獅的時候媽媽叫我張開嘴巴，結果全部人都看著我，整個尷尬爆。」

艾薇在日落音樂節熱力演出，一連帶來〈失重前幸福〉、〈甘蔗掰掰〉、〈我反芻著你留下的寂寞〉等熱門曲目。本周播出全新節目《未來少女》藝人合作賽，艾薇帶領連續2集成績墊底的黑曜精靈演出〈甘蔗掰掰〉，在此次合作賽拿下「318分」當集最高分，演出大獲好評。此外，艾薇也預告下個月將至高雄巨蛋參加「KKBOX 百大風雲歌手」，是個人站上高雄巨蛋的初舞台，透露將會有很不一樣的演出。