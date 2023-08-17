麋先生主唱聖皓（左）驚喜現身和宇宙人同台合作。（相信音樂提供）

宇宙人甫以專輯《理想狀態》奪下第34屆金曲獎，為感謝廣大宇宙友一路以來的陪伴，16日於Legacy Taipei舉辦《夏季巡迴》金夏趴金曲慶功場，宇宙人感性表示：「《理想狀態》帶我們到很多地方，謝謝歌迷幫我們集氣，宇宙的能量很強，希望大家可以享受開心的氛圍！」隨後激情演出嗨翻全場，3人唱得整身汗意外上演「濕身」秀，安可橋段更請來麋先生的主唱聖皓驚喜同台。

演唱會一開場，宇宙人拿著金曲獎盃氣勢現身，連典禮用的麥克風都搬到現場，小玉表示說：「這座金曲獎不是我們得到的，是你們和我們一起得到的！」全場宙友瞬間嗨到高點，宇宙人隨即帶來〈陪我玩〉、〈要去高雄〉等歌點燃現場氣氛，接著邀全場觀眾一起舉杯歡慶，破千人一起乾杯開趴的場面相當壯觀！

宇宙人特地以出席金曲獎的帥氣禮服上台表演，首次以華服演奏的他們非常擔心剛開唱就「濕透」，小玉表示：「其實我有偷吃步，把內裡厚挺的襯衫改成薄T-shirt，方便在台上動作。」方Q跟阿奎則笑說：「只求冷氣開到最強！」熱愛與歌迷互動的他們此次也邀請粉絲以復古「夏趴」造型同樂，小玉調皮笑說：「因為不能只有我們穿這樣，所以強迫...沒有啦，邀請大家一起party！」

原本來看演出的麋先生聖皓，以「素顏、私服」狀態毛遂自薦跑上台要參與許願池點歌環節，讓宇宙人驚呆，聖皓笑說：「一定要來恭喜兄弟得了金曲獎啊！聽說剛剛小玉唱累了，接下來讓我帶來〈嗜愛動物〉。」原本只是開玩笑，沒想到宇宙人一秒彈奏歌曲，全場跟著一起哼唱。聖皓接著許願要跟宇宙人一起合唱〈兩人雨天〉，跟小玉背靠背合唱，還被歌迷拱「抱一下」，雖小玉嫌棄自己滿身汗，2人仍深情擁抱。

此外，宇宙人現場從千人中選出1位最佳造型獎，其中有人梳著八十年代的經典半屏山髮型，復古網紗頭飾，甚至有粉絲穿起夜上海旗袍、搞笑扮演剛出土的木乃伊、史前時代的恐龍來看演唱會，讓宇宙人笑說：「這是考古了吧！」演唱會現場宛如「金夏」最嗨的派對。宇宙人也在演唱會上預告本週末（19、20日）將在日本人氣音樂節SUMMER SONIC演出，更宣佈《理想狀態》巡迴演唱會新加坡站將於10月21日開唱，且20週年小巨蛋演唱會預計明年4月登場。