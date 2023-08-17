Shawn邀張藝合作拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

尚融（Shawn）的新歌〈Mom Don’t You Cry〉是為媽媽而作，面對媽媽無止盡的關心及擔憂，他以歌曲回應、用音樂做「最孝順的逆子」，大聲告訴媽媽：「別擔心，我已經長大成人，無論我成為怎麼樣的自己，我永遠都愛妳！」貼切的歌詞唱出無數年輕世代心聲，引起眾多聽眾共鳴。

〈Mom Don’t You Cry〉中，Shawn透過癲狂的低語描繪出他與媽媽之間的心理抗衡，歌詞「她不喜歡 我的刺青 不喜歡我騎重機…」直白描寫他們之間的真實衝突，他坦言：「我媽很討厭我刺青，但我都先斬後奏…每次她看到就會很難過，可是其實我很愛她，我也知道她很愛我。」MV由張藝飾演的「薔薇夫人」，在MV中幾乎成了一位「愛兒成痴」的母親，透過戲劇化的表演方式，深刻描繪歌曲意境。

Shawn的「媽媽不要哭 屍背秀」個人專場演唱會將於9月9日在河岸留言西門紅樓展演館登場，目前正緊鑼密鼓構思中，同時公布這次邀請到唱作俱佳的金曲獎得主壞特？te擔任嘉賓，為歌迷呈現一場充滿驚喜的演唱會。