斗南鎮北興街發生縱火案，釀3死1傷。（周麗蘭攝）

雲林斗南鎮興北路民宅3死1傷縱火案，杜嫌經雲林地檢署複訊坦承與父親同居人劉女發生金錢爭執，在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤，導致民宅遭大火吞噬，檢方認為所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之事實，向雲林地方法院聲請羈押，院方夜間裁定羈押。

雲林地檢署指出，斗南鎮興北路某民宅15日凌晨3時許，發生重大火警，屋內4名住戶經緊急分送轄區醫院救治，其中住戶吳○葳（女性，20歲）、劉○宥（男性，3歲）宣告不治，住戶杜○民（男性，56歲歲）於本15日下午3時許，亦因全身有面積80％第三度燒燙傷重不治。另1名住戶劉○芳（女性，44歲）仍在加護病房住院治療中。

檢方指出，經查，杜○民與劉○芳為同居情侶，劉○宥為其2人所生之子，吳○葳為劉○芳之女，杜○宇（男性，33歲）為杜○民之子，共同居住於上開民宅，杜○宇因金錢糾紛與劉○芳疑發生爭執，而於深夜在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤，致該民宅遭大火吞噬，期間住戶劉○芳雖遭濃煙嗆醒，逃出呼救，但杜○民等人仍為濃煙、大火所阻，而送醫不治，杜○宇於案發後逃離現場，經警方調閱沿路監視器，始緝獲到案。

檢方表示，本案杜○宇經本署檢察官訊問後，以涉有刑法第173條第1項放火燒燬現有人所在之建築物、第272條、第271條第1項之殺害直系血親尊親屬、第271第1項殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之事實，向臺灣雲林地方法案聲請羈押。雲林地方法院於夜間11點半裁定羈押。