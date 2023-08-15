釀成3死的斗南逆子縱火案，犯嫌杜姓男子（33歲）逃跑5小時後被逮不發一語，警方勸他面對現實，他才坦承縱火，警方依縱火罪、殺人罪、竊盜罪移送雲林地檢署複訊。檢方晚間訊問後，認定杜姓男指殺害直系血親，犯罪嫌疑重大，並且以有逃亡之事實，向雲林地方法院聲請羈押。法院審理後，杜男惡行重大裁定收押。
杜姓男子凌晨縱火後開著父親同居人劉女的車逃跑、拒捕，過程中自撞竹園拋錨，他又繼續逃跑，偷竊路邊農人摩托車代步，在斗南街上被警網包抄落網。
杜男早上8點40分落網後不發一語直到中午，警方勸他面對現實，且沿途都有監視錄影器為證。杜男最後坦承犯案。
33歲杜男無業，多次向劉女伸手要錢，劉女近日要他還錢，兩人發生激烈口角，杜男在今天凌晨3點多縱火，隨即開劉女的車逃離，這起火災釀成杜父、劉女的21歲女兒、兩人共同生育的4歲兒子3人死亡。
劉女目睹家裡著火逃出求救，目睹全家陷入火海腿軟，因歇斯底里被預防性送醫到若瑟醫院，後送到彰化基督教醫院進入加護病房，目前仍無法言語。
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