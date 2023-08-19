經濟部能源局18日邀集農業部、雲林縣政府、口湖鄉公所到口湖鄉梧北、梧南地區實勘。（雲林縣政府提供）

雲林縣台17線以西3000多公頃農地被畫為低地力區作為「綠能發展區」，雲林縣府表達不妥、希望實質勘查的意見，能源局昨（18日）到口湖鄉勘查，現地仍在種稻、番薯。鄉長李龍飛表示，希望該地能農地重劃再利用，也會提一個替代方案給能源局。

經濟部能源局18日邀集農業部、雲林縣政府、口湖鄉公所到口湖鄉梧北、梧南地區實勘，該區有120公頃土地，含有露天種植的農田、網室、部分魚塭。現勘發現8成農地仍有實際耕作，包括水稻、蕃薯、百香果等，附近還有村落及寺廟。

縣府農業處表示，口湖鄉被能源局畫為「可優先推動綠能發展區」，但現址並非「低地力」農地，區域內種植多種作物，有多樣生物棲息，符合聯合國農業生物多樣性的永續發展目標。

農業處說，梧北村、梧南村、過港村民超過3000多人，西邊是雲林縣漁業第9大養殖區，若強行畫設為綠能發展區，恐影響糧食供給及周邊農業生態環境。

能源局一行人勘察後到口湖鄉公所座談檢討，鄉長李龍飛表示，能源局規畫作為綠能專區，公所的立場是希望重劃再活化再利用，但也會尊重地主的意見，所以會辦個座談聽地主的想法。

李龍飛說，梧北村20年前就辦理過農地重劃，公所多年來多次提案進行第二期「梧北西」農地重劃，今年3月又提出一次，但無下文，公所的立場不變，希望重劃維持農用；至於能源局需求替代能源，公所也會提一個替代方案。

雲林縣長張麗善強調，縣府推動綠能發展的原則是「三不三要」，不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光發展、不違反國土計畫目標及有秩序發展；要產業發展及地盡其利、要充分就業及繁榮地方、要尊重民意及保護縣民，在產業綠能、齊頭並進前提下地盡其利，增加農漁民收益。