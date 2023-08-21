苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園，因受託經營業者接連有財務、超收費用等問題，頭份市公所今年3月宣布不再擴充合約，因此頭份幼兒園今年契約到期後，8月正式走入歷史。對於現址，市公所擬定改建為臨時辦公廳舍，短期內則先對外招租活化使用。

頭份市公所早年自辦公立托兒所，2005年起委外辦理公辦民營幼兒園，但受託經營的文教基金會，去年4月底因為捐助財產未達最低額度，遭教育部廢止設立許可，為安置幼童，經縣府及市公所因應處置，重辦委外招標，由新的民間組織承攬，延續的履約時間為去年5月1日到今年7月31日。

不料，接手的業者連接發生問題，包括進用未具教保資格人員從事教保工作、班級配置師生比不足、超收費用等，多次違反幼教法、教保人員條例等事項，由縣府開罰3000到6萬元不等。且園長2月離職後，經過1個月業者也未遞補缺額，並遲遲未交工作報告給頭份市公所，引發家長和公所擔憂。

頭份市長羅雪珠表示，前後業者都有違規法令或沒有依照契約規定經營幼兒園，公所事後舉辦家長說明會，明確向家長們說明情形，考量業者違規事實明確，因此決定今年7月底契約屆滿，就不再接續擴充營運，並由縣府廢除幼兒園的設立許可。

苗栗縣府教育處學前教育科長林采香說，幼兒園約有100名幼生，大班今年7月畢業後，剩約45名中、小班及幼幼班幼童，目前已順利協助安置到市內國小附幼或非營利幼兒園，至於幼兒園未來規畫與發展則由市公所決定。

羅雪珠表示，頭份市目前現有的公立及非營利幼兒園還有很多缺額，因此配合未來公所辦公廳舍改建，研擬將幼兒園改建為臨時辦公室，或打造長照、日照中心，期間則先對外招租活化，會以市民需求、土地使用最大效益為考量，並依規定提送本所財產審議委員會及市務會議審議辦理。