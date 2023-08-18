頭份市公所2023年夏日藝文展演，即將在25、26日登場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所2023年夏日藝文展演，即將在25、26日登場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份2023夏日藝文展演活動開跑囉，市公所安排在25、26日兩天，在頭份運動公園羅馬廣場，分別播放電影「鱷魚歌王」，以復古的蚊子電影院體驗，在星空下、草地上享受巨幕電影的聲光效果。隔天晚間則安排了由「銀河谷音劇團」，帶來的大型親子劇「玩具國的奇幻之旅」，透過人偶生動演出與故事結合現場互動，以富有教育意義且多元的表演內容，為孩子的暑期留下一個美好回憶，並為開學收收心。

頭份市公所利用每年暑假尾巴，安排夏日藝文展演，以適合親子共賞、富含童趣的藝文演出為主軸，每年都吸引大批市民來參與，已成為頭份夏日最重要的藝文活動之一。

頭份市長羅雪珠表示，今年選在開學前一周的25、26日等兩天，在頭份運動公園羅馬廣場熱鬧登場，除了鼓勵市民走出戶外，來到住家附近的運動公園，享受夏夜涼風吹拂，也希望藉此為孩子的暑期留下一個美好回憶，並為開學收收心。

頭份市公所特別安排在25日晚間7點，以500吋巨型螢幕播放電影「鱷魚歌王」，以復古的蚊子電影院體驗，在星空下、草地上享受巨幕電影的聲光效果。隔天晚上7點再安排了由「銀河谷音劇團」，帶來的大型親子劇「玩具國的奇幻之旅」，透過人偶生動演出與故事結合現場互動，以富有教育意義且多元的表演內容，豐富孩子珍貴的童年回憶，並培養正面的人生觀，也希望大朋友在忙碌生活中，可以恣情享受純粹的看戲樂趣，並啟發大小朋友的藝術潛能及體驗多元藝術之美，順帶加深親子情感交流。

活動現場還加碼贈送小禮物。在活動舉行的兩天下午6點，現場有「講客有獎、請你食冰」的活動，一天限量200支，歡迎大家來頭份運動公園，邊吃枝仔冰邊看戲，享受盛夏的精彩演出。相關活動詳情請上公所官網或FB「頭份市公所─緣頭小份」。