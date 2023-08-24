疫情後國內外爵士名家再度聚首，本周末由小號演奏家魏廣晧領軍，與一群國內外的爵士好手，一起演奏《爵士情歌》音樂會，曲目編排不只訴說男女情愛，也表現了眾音樂家在分離後的重聚，更加珍重彼此間的音樂情誼。

魏廣晧表示，「經過疫情的衝擊，我們更珍惜彼此，並藉由《爵士情歌》傳遞愛的感覺，這當然包含了樂手之間，與觀眾之間的感情。」

今年夏日爵士節慶樂團包含12位音樂家，組成少見的「Little Big Band」編制，帶來美國歌手史提夫．汪達（Stevie Wonder）的〈I Just Called To Say I Love You〉、由山塔那合唱團（Santana）的〈Black Magic Woman〉、法國香頌〈Autumn Leaves〉等經典曲目。由音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）重新編曲，以拉丁與搖擺曲風重新呈現。

除了麥可．摩斯曼，本次參與演出的鼓手克里夫．阿蒙德對於拉丁節奏也相當得心應手，薩克斯風手安東尼歐．哈特是爵士樂壇無人不知的指標性樂手，他在閒暇時刻會練詠春拳和冥想，善於將自己對東方文化的喜好融入音樂，展現沉穩的能量。擔任歌手的歐柏莉．強森，過去也曾與夏日爵士節慶樂團在2018年的《午後的巴西風情》音樂會中同台，令樂迷留下深刻印象。演出將於8月26日在台北國家音樂廳登場。