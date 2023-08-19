亞洲日舞影展在台舉行，請來以短片《偶爾我會想到死亡》入圍日舞影展的導演瑞秋蘭伯特來台共襄盛舉，她也將出席2天的映後座談與影迷們見面。瑞秋在17日中午抵台，接受媒體專訪時她笑說：「我才剛下飛機，但我聽說台灣有很多好吃的東西，等不及嘗鮮。」，聽聞台灣最有名的鼎泰豐小籠包，她打算在接下來有限的時間內去朝聖。

《偶爾我會想到死亡》找來《STAR WARS：天行者的崛起》飾演女主角「芮」的英國女演員黛西蕾德莉擔綱演出。提及與黛西共事的過程，瑞秋笑說自己找到了萬中選一的演員，更表示自己看了超多黛西的訪談，包括《星際大戰》。她也不諱言：「她拿光劍真的超酷的，而且看到她在《星際大戰》的表現，我覺得就是她了。」

《偶爾我會想到死亡》帶有迷人的黑色幽默，而黛西正是這樣古怪又可愛的女演員，她在片場的即興發揮跟個人魅力，讓導演很快決定要將電影圍繞在她的個人特質上拍攝本片。瑞秋表示：「她比我想像中更快接下這個角色，基本上她剛看完劇本就答應了。」、「她真的是個很幽默的人，真的很風趣。」

談到幕後拍攝過程，電影選在美國奧勒岡州取景，瑞秋想找一個平靜的濱海小鎮實際拍攝，以襯托電影中女主角「法蘭」平易近人的生活。導演瑞秋坦言：「我想透過電影捕捉人與人之間細膩的關係。尤其在疫情之後，感覺大家更不知道怎麼與他人社交、互動，但其實我們還是在意著彼此。」