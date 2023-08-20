閉幕片《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》描述教宗方濟各就任9年、遍訪世界59個民族的故事。（海鵬提供）

2023世界民族電影節海報主視覺為「阿巴斯男孩」阿默德普爾的凝望畫面。（海鵬提供）

2023世界民族電影節因應疫情後全球復甦，今年以「穿梭幸福」為主題，企劃「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」以及「與神同行—心天堂樂園」4大單元，總計19部電影、55場放映，更首次納入嘉義故宮南院作為特別放映，將與台北、台中、高雄於9月15日同步登場，屆時可免費欣賞全部電影。

獲選2023世界民族電影節開幕片的《杭愛山上：幸福使者》，是蒙古近期罕見的史詩鉅作，導演額爾德尼歐羅蘇畢業於蒙古烏蘭巴托電影藝術大學，在過去的25年間參與過20多部電影的拍攝，該片是他編導的第3部電影，劇情描述生活在蒙古杭愛山上的「光明族」與「暗黑族」向來為兄弟之邦，未料某次在氂牛大賽反目成仇，掀起一場兵連禍結的復仇之戰。片中強調民族間應「以德報怨」，而非以眼還眼，對現今俄烏戰爭諸多啟示。

本屆閉幕片為義大利、梵蒂岡聯合拍攝的紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，該片為威尼斯金獅獎及柏林金熊獎雙料得主義大利導演吉安弗蘭科羅西德最新力作，劇情描述教宗方濟各就任9年間，完成橫跨五大洲的37次旅行，遍訪世界59個民族，引領世人關注世上的貧困、自然、移民等問題，片中更呼籲世界和平、創造人類團結。

電影節同時公布影展海報，主視覺為法國MK2授權、伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米的名作《何處是我朋友的家？》中，聞名全球8歲的阿巴斯男孩阿默德普爾凝望畫面，搭配動畫片《喀布爾之燕》追尋幸福的主題，十分吸睛。