北部某幼童家長日前上網PO文，怒控3歲半小孩遭幼兒園狼師性侵，且受害者人數多達5人以上，此篇文引起相關單位重視，男老師已遭逮捕且羈押禁見。兒童性侵害案的加害人多數是熟人所為，曾轟動一時的2006年高雄3歲女童遭性侵案，一、二審判決有罪，但最高法院卻以「沒有違反女童意願」發回更審，2011年高雄高分院更一審以證據不足為由判決被告無罪，引發社會譁然。

今年7月間北部地區有家長上Dcard PO文，控訴稚子遭幼兒園男老師性侵，該名教師為園長的兒子，且經追查發現至少有5名小孩受害。原來該名男師假借午睡安撫等名義對無辜稚童伸出狼爪，孩子們異口同聲「老師摸我尿尿的地方，很痛」，家長怕遭吃案，憤而PO網要教育局、社會局和警方主持公道。此文一出，婦幼隊介入偵辦，法院已對狼師羈押禁見，教育局勒令幼兒園停托，社會局也緊急啟動輔導機制。

回顧高雄3歲女童遭性侵案，2006年3月間，吳男藉故帶牌友的3歲孫女外出遊玩，用眼鏡、吸管、手指性侵女童，直到女童母親幫孩子洗澡時，發現異狀報警。一審依《性侵未遂》判刑4年6個月，二審依《加重強制性交》判刑7年2個月，吳男也須接受強制治療。未料，最高法院後卻以「無法證明違反女童意願」撤銷有罪判決，發回更審，當時就曾引起大眾不滿；2011年高分院更一審判決，以罪證不足改判無罪，更讓女童家屬難以接受。

今年6月間一名女音樂老師在立委王琬諭陪同下召開記者會，控訴自己13歲遭補教狼師強吻、性侵，時間長達3年之久。（圖／攝影劉耿豪）

今年6月間＃me too風暴吹起，1名女音樂教師PO臉書指控，自己13歲時遭到補習班狼師強吻、性騷、性侵持續3年，「他右手寫算式，左手伸進我內衣」，但當年曾求救卻遭嗤之以鼻，她反而懷疑起是自己的問題，也由於「一對一特別照顧」，父母還對狼師感激涕零。女老師自曝長大後因此身心狀況反覆，最不能忍受的是這麼多年後該名狼師仍在高雄前鎮、鳳山教書。高雄市教育局表示，獲報第一時間將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，若屬實將解聘、雇，並列入不適任人員管理系統，終身不得聘僱。

近來兒少性侵議題備受關注，2016年性侵倖存者陳潔皓出書《不再沉默》，揭露童年遭性侵的經歷「3歲那年，奶媽一家四口性侵了我。整整3年，如同禁臠。」多年後他成為一名繪本工作者，努力揮別過去陰霾，找到所愛的人組成家庭，他不願自己當年受過的傷，有下個孩子承受，出書希望喚起社會大眾對兒少熟人性侵的關注，也與妻子一起合作講述兒少性侵《蝴蝶朵朵》繪本，要為守護幼童盡一份心力。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

兒童性侵加害人多為熟人，高雄市府曾製作「兒童自我保護５撇步」宣導片，不讓陌生人觸摸身體。（圖／翻攝自臉書「高雄市家防中心」）

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