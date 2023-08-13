花蓮市立幼兒園明天開學，市公所清潔隊今天前往校園周邊進行小黑蚊防治作業，避免學童飽受蚊蟲叮咬的痛苦。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

夏天是花蓮特產「小黑蚊」的活躍期，花蓮市公所考量市立幼兒園即將開學，趁開學前夕前往校園周邊進行小黑蚊防治作業，建構健康安全的學習環境，避免學童飽受蚊蟲叮咬的痛苦。由於青苔是小黑蚊幼蟲的食物來源，清潔隊也呼籲民眾時常維護居家環境整潔，阻斷其孳生溫床。

花蓮市立幼兒園明天開學，市公所為保護學童免於小黑蚊及蚊蟲叮咬，引起紅腫或過敏現象，今天特別請清潔隊前往校園周邊，進行噴灑藥劑作業，讓小朋友能開心的在幼兒園遊憩及學習，同時也讓家長安心。

市長魏嘉彥一早在清潔隊長吳慶展陪同下，前往市幼周邊關心噴灑作業，他說，暑假接近尾聲，市公所陸續針對小黑蚊猖獗區域加強防治作業，希望能降低民眾在生活及學習上的困擾，不過公所清潔隊人力不足，無法兼顧全市防治小黑蚊的工作，因此市公所近年也委外辦理噴藥作業。

不過過於猖獗的小黑蚊不但造成居家生活不便，也嚴重影響花蓮觀光產業，防治噴灑藥劑雖無法全面撲殺，但能降低小黑蚊的生長密度，因此魏嘉彥希望民眾能時常維護居家環境整潔，主動清除青苔，阻斷幼蟲食物來源，杜絕小黑蚊孳生溫床。

清潔隊長吳慶展指出，小黑蚊生長環境多在明暗交替且潮濕之處，如屋簷下、水溝邊緣、庭院牆角，或菜園、竹園及茶園、檳榔園等處，其幼蟲主要以藍綠藻、綠藻等藻類作為食物，因此，青苔就是小黑蚊孳生的指標。

他強調，清潔隊會持續對小黑蚊猖獗區域加強消毒作業，但仍籲請民眾建立正確的防治觀念，做好居家環境整頓，進行戶外活動盡量穿著長袖衣褲避免叮咬，才能降低小黑蚊帶來的危害。