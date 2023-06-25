花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導部落小農實體攤商使用數位支付，及串連實體與網路銷售平台增加收益。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導部落小農實體攤商使用數位支付，及串連實體與網路銷售平台增加收益。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠疫情改變民眾消費型態，陸續從現金轉變為數位支付，衝擊實體擺攤販售商品的部落小農，因此，花蓮市公所取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導串連實體與網路銷售平台，增加產品曝光度，並成立合作社作為設攤聯繫統籌窗口，盼在後疫情時代替部落產業開創新局面。

消費者使用現金的習慣近年隨疫情轉變為零接觸的支付方式，即便疫情趨緩，多數人仍持續使用數位支付，因此花蓮市公所3年前向原民會爭取具延續性的公益彩券補助計畫，3年內開辦不同課程，輔導部落市集攤商將付款方式轉型為數位支付，提升整體銷售競爭力。

花蓮市公所3年開辦課程包括，2021年「原味直送-箱子裡的部落」、2022年「Mapolong Kita部落一起-嘎拎固逛起來」跟今年的「部落數位小老闆」，邀請講師指導部落農戶使用數位支付，並將實體市集結合網路數位銷售搭建成雙平台，提供消費者部落當季最新鮮作物野菜箱與市集產品，享受「Double」的銷售效益。

特別的是，花蓮市公所今年還輔導成立有限責任花蓮縣原住民小老闆勞動合作社，作為原住民攤商設攤聯繫統籌的窗口，並一起開辦部落數位課程。

市長魏嘉彥指出，透過合作社結合數位平台與實體通路併行的行銷經營團隊，不僅能成為許多依靠活動及設攤的個體經營小農與攤商的強力後盾，還可協助提升銷售機會，增加獲利與提供消費者新鮮農產商品的雙贏局面。

合作社理事長黃鼎麒指出，合作社目前每周四至周日一連4天在舊鐵道行人徒步區擺攤，希望透過數位課程協助攤商在實體販售手作產品之餘，也能在網路平台展售產品，合作社也會輔導、協助部落有意投入農事與市集銷售的族人順利接軌數位市集銷售環境。