一名網友PO照片分享，在路邊看到一個「郵筒」，環顧了一圈卻發現沒有投信口，讓他超不解，照片吸引了6千多人討論狂讚，不少人紛紛猜測這款「瑕疵郵筒」的真實用途，對此一位現職郵差揭曉說，這是信件的中途之家，好讓郵差載運郵件不會超重。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，在路邊看到一個綠色「郵筒」，但仔細一看卻發現，這個郵筒怪怪的，因為不管是哪一面都沒有投信口，讓他很納悶，不知道這個郵筒存在的意義是什麼，而他搜尋Google街景也發現這郵筒至少存在10年了。

照片吸引6千多人朝聖，引起網友熱烈討論，「郵差記錄點，被狗咬了，可以丟棄郵件換取記錄點重生」、「這是郵差的存檔點，送錯了可以重新在這裡出生」、「郵差午休的時候會在裡面休息」、「郵差中午熱便當的地方」。

另有現任郵差留言揭開謎底說，這個不是郵筒，是郵袋的中繼點，好讓郵差載運郵件不會超重。一般會等投完信件，負重較低以後，回去取更多的郵件繼續配送。也有郵差的老婆直呼，簡單來說就是「暫時存放郵件的地方」。