高雄鹽埕分局五福四路派出所日前接獲王姓女子報案，稱她的機車正中午遭竊。員警接報後立即趕往現場，調閱監視器後循線在三山國王廟前找到正騎著贓車的劉姓男子。劉男謊稱自己是市長陳其邁的「同學」還一度逃進廟裡，最後遭警包抄逮獲，全案依竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。

王女表示，5日中午她的機車原本停放於大仁路與光榮街口的停車格內，但停車時忘記將鑰匙拔下，懷疑遭人竊走。警方調閱監視器後發現竊嫌為劉男，進一步查出，失車還在鹽埕區移動。

當天傍晚，員警在鹽埕區大仁路三山國王廟前發現劉男騎著贓車、停在路邊抽菸。員警靠上前盤查時，發現機車仍在發動中。為防止劉男逃逸，員警先拔下機車鑰匙。

劉男看到員警逼近便神色慌張，先謊稱自己是陳其邁的同學，要求警方先聯絡市長確認。劉男見員警不理他，隨後又坦承自己是遊民，說完趁隙拔腿就跑，逃進廟裡躲藏。

最後支援警力到場後，劉男被包圍逮捕。劉男坦承，路過時見王女機車鑰匙未拔，一時心生歹念才順手牽羊。

員警將劉男帶回派出所偵辦，全案依竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。鹽埕分局呼籲，民眾停放車輛時勿將貴重物品放置於機車置物箱內，離開時應注意鑰匙有無拔下來，才能降低失竊風險。