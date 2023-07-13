當時正在工地工作的父親，滿身泥汙汗流浹背奔赴派出所。（圖 / 讀者提供）

台中市一名6歲女童昨（12）日上午因為想念爸媽，偷偷從安親班溜出來獨自在路上徘徊。熱心民眾經過擔心女童安危立刻帶到派出所，熱心員警因問不出父母資訊，靈機一動拍下女童照片，並在各分局及地方臉書社團協尋，成功聯繫上女童父親。當時正在工地工作的父親，滿身泥汙汗流浹背奔赴派出所，父女倆見面後緊緊相擁，接著蹲下溫柔勸說女兒，「爸爸要上班，不可以亂跑」，溫馨場面讓員警倍感溫馨，私下頻說「父愛好感人」。

警方調查，台中市豐原區一名6歲陳姓女童，昨（12）日上午11時30分許趁眾人不留意，從安親班獨自偷溜出去。剛好遇上熱心民眾於中山路、中正路區騎車經過，撞見女童正在馬路上獨自徘徊，疑似迷路，民眾憂心近日氣溫高升，身怕女童會有人身安危，隨即將女童帶往豐原派出所尋求警方協助。

經員警溫言詢問，女童才開口向員警透露，因為想念正在工作的爸媽，她才從安親班偷跑出來。但女童卻無法詳細描述自己姓名與家人的相關資料，員警於是靈機一動將女童拍下，把照片上傳分局通訊群組，請警察同仁協助留意，並同時於豐原地方臉書社團發文請民眾協助辨認。

不到1小時，女童父親神色匆匆前來派出所將女兒接回，同時不斷向員警道謝。陳姓父親表示，他稍早接獲安親班通知女童不見，即萬分著急至附近豐原派出所報案，才獲知女兒已由善心路人帶至派出所報案，當場民民向警方道謝。

女童父親接獲警方通知時尚於工地工作，身著衣物皆沾染泥灰，趕來派出所後也已經汗流俠背，見女兒平安無恙，隨即蹲下身，將女兒擁進懷裡，並溫柔勸說，「爸爸要上班，你不能亂跑，知道嗎？」陳父炎熱天氣底下從工地趕來，第一時間先禮貌向員警致謝，亦未苛責女兒從安親班開溜，場面一度令在場員警倍感溫馨。

豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。