高雄一名61歲劉姓婦人日前要到銀行匯款18萬元給不明人士，眼尖的銀行員發現有異，報警處理。警員到場後，研判婦人遇到「猜猜我是誰」的詐騙老梗，並請劉婦打給弟媳確認，劉婦這才知道自己差點上當。
左營警分局新莊派出所於7月14日中午接獲報案，稱在一家銀行疑有民眾遭詐騙，立即派人到場了解。
經查，劉婦於當日收到自稱其姪子的不明人士，以通訊軟體Line加好友後通話。之後姪子表示創業不順，積欠18萬元水電費又不敢跟家裡說，故拜託劉婦借款救急，並提供一組陌生帳戶。劉婦上當到銀行匯款，所幸眼尖的行員發現有異，及時通報員警到場阻詐。
警員到場後幫劉婦接聽電話，經詢問後，這名姪子應對時不斷跳針，還一直反問員警所屬單位和身分，等到員警喝斥「你騙不過啦」，更是直接掛斷。但劉婦這時仍深信姪子碰到困難，員警只好再請劉婦打給其他親屬詢問，最後由其弟媳在電話中說明，劉婦才驚覺自己險遭詐騙。
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