24歲的劉姓男子是詐騙集團的成員，他昨日穿著西裝準備與被害人面交，未料早已被警方盯上，狼狽被逮。據了解，他們利用Line投資群組誘導1名7旬老婦人投資，先前就已經騙走15萬，這次又打算騙256萬，這次錢還沒到手就被逮。

今年7月中旬，小港分局漢民派出所接獲民眾報案，遭詐騙集團以假投資方式詐騙，據警方了解，73歲莊姓婦人於6月初加入Line投資群組，遭詐騙集團誘導投資股票，誆稱高額獲利，被害人莊婦信以為真，陸續匯款15萬元，經家人察覺異狀才驚覺婦人遭詐，立即向警方報案。

詐騙集團得手後，持續與莊婦聯繫，並要求婦人再次加碼，匯款256萬，並相約好在一間超商面交取款，警方則於周邊部署警力埋伏，詐騙集團取款車手依約前往，於17日下午趁時機成熟，一擁而上，當場查獲24歲劉姓車手，並起獲收據、佈局合作協議書、作案用手機、變裝用便服等證物，全案詢後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。