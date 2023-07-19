苗栗縣頭份市1名曾姓老婦日前接獲詐騙集團來電，假冒兄長急需用錢，要曾婦赴銀行匯款33萬元，行員查覺不對通報轄區頭份警分局派員到場，全力說服曾婦停止匯款，保住曾婦積蓄。

頭份警分局是於日前接獲銀行人員報案稱有詐騙案件，立即派遣頭份派出所警員趙乃慧、何家豪前往處理，員警到場後發現有1名婦人正欲匯款，並向警方表示稱，「是因接到哥哥電話，急需資金週轉」，不疑有它，依指示前往銀行匯款，員警懷疑曾婦遭詐騙，隨即協助聯繫其兄，確定係常見「假親友真詐財」的手法，經員警及行員耐心勸說下，婦人始打消匯款念頭。

經查73歲曾姓婦人前往銀行匯款時，銀行行員見欲匯款33萬元大筆款項，立即提高警覺，除對婦人關懷提問外，另立即通知警方到場處理，調查後確認為常見之詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，曾女非常感謝警方及銀行人員積極幫她保住積蓄。

頭份警分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功係銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，另詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，如有自稱親友要求借錢或以借貸名義要求提供個資、門號、手機或帳戶等情形，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，再三確認對方身分，避免積蓄遭不肖人士騙走。