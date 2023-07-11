涉入北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，入獄後改調外役監，基層員警不滿上網炮轟「學長白死了」；殉職員警薛貞國妻子的律師周武榮，11日感嘆地說，「白髮人送黑髮人，幼子從此沒有父親陪伴成長，老婆只帶着愛與恨孤獨堅強活著，首惡之徒卻能享外役監之悠閒並有機會與家人在監外共享天倫之福，這沒有特權關說，我才不信」

員警薛貞國被殺案，去年最高法院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，2人入獄時，薛貞國的妻子黃嘉鳳委由律師周武榮律師發聲明表示，曾威豪及劉芯彤等人都一直是無罪抗辯、不覺得自己有犯錯，她對此無法諒解。

當時周武榮律師指出，家屬認為信義殺警案發生到現在已經8年了，對於殺警案主嫌入監執行，完全沒有如釋重負的感覺；對於一個執行職務的警察，因他們的暴力行為而殉職，雖然主嫌及參與者都受到司法制裁，但薛太太及其子女，怎樣都無法再見到薛貞國，這種傷害是永遠無法彌補的。