立法院17日下午舉行全院談話會，會上通過朝野黨團協商結論，喬定7月17日至31日為本會期第2次臨時會，並表決通過民進黨團所提的三大議案，確定審議「性平三法」、台美21世紀貿易倡議首批協定，以及外役監條例；行政院長陳建仁將於明起兩天赴立院，就性平三法和台美21世紀貿易倡議進行專案報告。

下午談話會中，最終表決通過民進黨立委柯建銘、劉世芳、莊瑞雄等62人提案，再次確認立法院將在17日至31日召開第10屆第7會期第2次臨時會，會中處理三大議案，分別為性別平等教育法、性別工作平等法、性騷擾防治法「性平三法」，以及台美21世紀貿易倡議及外役監條例。

針對外界關注的性平三法修法，民進黨團幹事長劉世芳表示，性平三法修正的重要精神為零容忍、不漏接，無論是工作場域、校園或各個領域，都要以保護被害人為核心，採取加重裁罰、抑制性騷擾加害人的惡行，建置專業且可信賴的防治制度。

本會期第2次臨時會共計兩周，17日至19日為第1次會議，其中18、19日將邀請陳建仁分別就「性騷擾防治相關事宜」、「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告，並備質詢；20日、21日、24日召開委員會；26日、27日、28日及31日為第2次會議。

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