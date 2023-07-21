台灣民意基金會今天公布民調指出，過去2個月對陳內閣施政表現有好感的人減少 50 萬人，反感的人增加100萬人以上，對此，行政院院長陳建仁今天出席亞太永續博覽會會前受訪時表示，相關的資訊，還有各界的意見，會列入參考。

陳建仁說，感謝國人，對於政府的支持，政府會持續不斷的來加強各項的行政措施，並來加強台灣的經濟發展和社會福利，讓每個國國民都得到最好的照顧，使大家能夠一起努力打造更加溫暖及堅韌的台灣，

媒體詢問昨天高雄停電使逾3000戶無電可用，陳建仁則說，昨天的停電是因為設備的故障的關係，已經完全修復，並恢復供電，政府也有強化電網的一個計畫，會來繼續維護輸配電設備，讓類似的意外事故不要再發生。

大陸駐美大使謝鋒近日說，當務之急是堅決擋住「賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛」，陳建仁說，總統及副總統出國訪問還有過境的事宜，實際上是已經今天行之多年、早有慣例，陸方毋需無理的來滋生事端，然後製造動亂，他強調，台灣會繼續來加強跟美的關係，並以負責及合作等使台美關係更加的堅強，也會與包括美國在內的理念相同的國家來繼續發展雙邊密切的合作關係，讓台灣走出去並做出更好的貢獻。