菸害防制法3月22日新法上路，禁菸年齡從18歲提高至20歲，適逢暑假學生放假中，業者嚴陣以待，紛紛加強查驗消費者的年齡，民眾直呼「都大學畢業這麼久還被查！」相當有感，而桃園市衛生局在新法上路後，也查獲2件業者違規售菸給未滿20歲的消費者。

學生們正在放暑假，不過由於菸害防制法禁菸年齡提高至20歲，超商、量販店業者們憂心觸法，轉而加強查驗消費者的年齡。有民眾笑說，自己年齡已邁入3字頭，只是長得比較「幼齒」，買菸時竟被店員要求出示身分證。

衛生局指出，為杜絕青少年取得菸品的機會，菸害防制法的禁菸年齡從18歲提高至20歲，市府也積極辦理學生菸品來源稽查，並加強實地輔導，提醒業者若遇到難以辨識購菸者年齡時，務必進行年齡查核工作，不得販售菸品給青少年。

衛生局統計，去年查獲販售菸品給未滿18歲，共計有5件，裁罰金額5萬元，而今年3月22日後，查獲新法販售菸品給未滿20歲，共計有2件，裁罰金額2萬元，呼籲業者切勿抱持僥倖心態，如若販售菸品給未滿20歲者遭查獲，最高恐挨罰25萬元。

據國健署及衛生局去年的資料顯示，桃園市連鎖便利商店、大賣場及超市、檳榔攤、一般商店等4大類型販菸場所的合格率分別為78％、79％、73％及60％，其中又以生鮮超市及生活百貨等類型場所的合格率較低。衛生局表示，已將生鮮超市及生活百貨等類型場所列為今年度重點輔導對象。

衛生局另提及，目前市內自行公告禁菸場所共有2877處，百貨公司僅華泰名品城申請，針對民眾在禁菸場所吸菸的違規情事，今年已查獲146件，總計裁罰24萬元。

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